SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei giorni scorsi si è svolta la seconda selezione di Insieme in passerella, condotto ed ideato da Antonella Paolini. “Un autentico successo – lo definisce la patron – il mio è un concorso che nasce per far giocare le famiglie e ogni selezione è per me una gioia quando vedo che le persone si divertono nonostante sia un concorso con valenza nazionale”.

I vincitori. Nella Categoria Baby Chic Lorenzo Luongo di appena 6 anni vince la fascia regionale seguito da D’Ilio Alessio 11 anni di Giulianova. Kevin Gomez Vargas si posiziona al primo posto accanto a Luisa Attonito per la Categoria Fashion e vincitori della Fascia Cinema senza precedenti seguiti da Martina Salfi che conquista una tripla fascia: Fascia Chic, Fascia Regione Abruzzo e Fascia Cinema. Per la Categoria Argento trionfa Barbara D’Antonio conquistando la giuria con uno spettacolo che ha ricevuto gli applausi degli spettatori, al suo fianco Altin Mecaj che guadagna il primo posto con la fascia della regione seguiti da Areta Tula che vince la Fascia Fantasiosa e la Fascia Regione Abruzzo. Per l’ultima categoria in gara “Oro” la sambenedettese Gilda Silvestri indossa la corona e la fascia da prima classificata insieme a Francesco Albanesi; Mioara Paceagiu conquista la Fascia Incantevole Fascia Regione insieme a Michela Diomedi che conquista anche la Fascia Glamour. Per la provincia vincono Maria Rosaria Guida e Franca Gallo.

La giuria era composta da: Umberto Croci (Regista documentarista), Marco Trionfante (Autore, attore e regista cinema e teatro, Stefano Agranni (CAD Eventi-Musica e Spettacolo – Ente Organizzatore delle selezioni Provinciali e Regionali per il Sanremo Music Awards), Matteo Porfiri (Il Resto del Carlino e Radio Domani) e Valentina Rosati (Vincitrice Titolo Nazionale 2017 e Il Campanile).

La serata è stata allietata da Aurora Polidori, vincitrice del Titolo Nazionale, con un ballo d’apertura insieme alla voce di Daniele Santucci (vincitore nazionale) e dalla sfilata in abbigliamento mare con tutti i vincitori nazionali, di titolo e i prefinalisti nazionali per il 2018 al quale sono seguite le premiazioni di Miss Moda Mare per Ivana Valentini, Mister Moda Mare per Ginardino Di Giampietro e Moda Mare Baby per Daniele Santucci.

Premiata anche l’ideatrice del Concorso con la Fascia Ingambissima in segno di gratitudine e apprezzamento per il Concorso.

La prossima selezione è prevista per sabato 21 luglio a Centobuchi. Per info: 347.5942803 o Antonella Paolini Facebook.

