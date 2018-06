A comunicarlo è l’ex ministro Maurizio Gasparri: “Il premier Conte in Europa si impegna a tutte le iniziative necessarie all’esclusione degli operatori del settore Balneare e del commercio ambulante dalla famigerata direttiva”

ROMA – “Il governo ha accolto, nella seduta di oggi in Senato, la risoluzione presentata da Forza Italia a mia prima firma e del senatore Mallegni, che invita il Presidente Conte ad intraprendere, nel prossimo Consiglio Europeo, tutte le iniziative necessarie all’esclusione degli operatori del settore Balneare e del commercio ambulante dalla famigerata direttiva Bolkestein” a parlare è l’ex ministro Gasparri che introduce una novità nella lunga lotta alla direttiva europea intrapresa dai baneari e dall’Itb del sambenedettese Giuseppe Ricci.

“Oggi, per queste due importanti categorie turistiche e commerciali, inizia quindi un percorso che, ci auguriamo in tempi rapidi, li porterà fuori da quella situazione di disagio ed incertezza in cui erano costretti da troppi anni” continua l’azzurro. “Una iniziativa, la nostra, frutto di anni di battaglie di Forza Italia nelle piazze e nelle sedi parlamentari condivise con quelle imprese e quelle famiglie che vedevano minacciati anni di sacrifici e di lavoro”.

