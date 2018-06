GROTTAMMARE – E’ pronto il nuovo pacchetto di cartoline promozionali della città di Grottammare. Anche gli artisti – noti fumettisti e illustratori – vicini al progetto hanno consegnato le loro opere: Angelo Maria Ricci, Alessandro Scacchia, Adriano De Vincentiis, Maicol & Mirco affiancheranno, sabato 30 giugno, i 4 vincitori del concorso di disegno “Saluti da Grottammare” che verranno premiati in piazza Dante Alighieri (piazza dell’Angioletto), alle ore 17.30.

Al lavoro dei professionisti, si è unito quest’anno anche il fumettista Fabio Tonetto che ha offerto una sua singolare visione della tradizione cittadina.

Nel corso dell’appuntamento, inoltre, verrà presentata l’iniziativa “L’arte non si insegna…l’arte si vive”, condotta nel corso dell’anno scolastico nella classe 3A della scuola primaria dell’IC “Leopardi”. Si tratta della riproduzione e reinterpretazione da parte dei bambini di opere d’arte conosciute in tutto il mondo. I risultati del progetto verranno esposti nel vicino Vicolo degli Artisti.

“Saluti da Grottammare” è un progetto promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili, nato nel 2016 per far emergere talenti artistici tra la popolazione giovanile (alla base c’è un concorso rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 35 anni) e allo stesso tempo promuovere la Città (tema del concorso), rinnovandone l’immagine. L’estro dei vincitori e l’arte di disegnatori professionisti (parte della giuria del concorso) si traducono in originali cartoline promozionali che vengono distribuite gratuitamente a chi ne fa richiesta, sia in municipio che nelle strutture culturali della città.

Le cartoline firmate dagli artisti, le opere vincitrici (v. comunicato stampa nr. 80) e tutti i disegni partecipanti sono consultabili sul sito internet del comune, con accesso diretto dalla pagina principale.

