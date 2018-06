Dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in ambulanza. Dinamica in fase di accertamento da parte dei Vigili Urbani, intervenuti sul posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nel pomeriggio del 27 giugno.

In via Maffei, a Porto d’Ascoli, si è verificato un incidente stradale fra mezzi: ad avere la peggio un ragazzo giovane che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo in ambulanza.

Dinamica in fase di accertamento da parte dei Vigili Urbani, intervenuti sul posto.

