SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Condotta Slow Food “San Benedetto del Tronto – Valdaso” e il Mondadori Bookstore di San Benedetto del Tronto danno il via al primo di una serie di incontri dedicati alle pubblicazioni Slow Food Editore.

In occasione dell’estate, venerdì 29 giugno alle ore 18.30, verrà presentata al pubblico “Weekend Slow Food” la nuova guida dedicata ai viaggi brevi, per concedersi una pausa dal quotidiano e gustare l’intera penisola e i suoi tesori con gli occhi e il palato.

47 itinerari ricchi di gusto, ispirati a scelte di consumo responsabili, narrati con lo stile di un racconto che anticipa il piacere del viaggio attraverso preziosi aneddoti. L’Italia viene svelata da Nord a Sud seguendo rotte originali che dal mare conducono in montagna, ai laghi, senza trascurare le città capoluogo di cui rivelano angoli nascosti e curiosità ignote ai più.

I percorsi sono scanditi da una serie di icone che indicano se si tratta di luoghi consigliati alle famiglie, alle coppie o ai viaggiatori solitari. Non mancano indicazioni sul periodo ideale per il proprio soggiorno e una serie di consigli per dormire e mangiare Slow e per l’acquisto di eccellenze enogastronomiche.

Si tratta di un’occasione imperdibile anche per i turisti in zona, dal momento che la guida dedica un itinerario al Piceno rivelando, da un’angolazione non scontata, aspetti del paesaggio, dell’agricoltura e della pesca da salvaguardare, in cui San Benedetto del Tronto e Grottammare trovano una bella evidenza. La presenza di Antonio Attorre, autore degli itinerari Marchigiani, Abruzzesi e Molisani arricchirà l’incontro di spunti e consigli.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 46 volte, 46 oggi)