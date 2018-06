Anche per il 2018 torna il classico appuntamento, il quinto di fila, con la festa delle birre di qualità. All’ex Galoppatoio dal 4 all’8 luglio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’estate, per il quinto anno di seguito, San Benedetto ospita per 4 giorni il festival delle birre artigianali di qualità: l’HØppy Days. Dal 4 all’8 luglio potrete gustare ben 150 tipi diversi di birre artigianali nazionali e internazionali nell’area dell’Ex Galoppatoio, via dei Tigli 1, dalle 17 fino a mezzanotte.

I BirrAmici, gli organizzatori di questo evento, propongono, per quest’anno, oltre alle spine anche un’accurata selezione di bottiglie, senza dimenticare le gluten free e i sidri. Si potranno inoltre ammirare dei professionisti del settore all’opera nella spillatura di birre di grande qualità. Grande attenzione, da sempre, è infatti riservata alla spillatura, affidata a professionisti del settore che saranno a disposizione dei visitatori per guidarli alla scelta della birra più adatta per i loro gusti.

Gli stand gastronomici scelti per il perfetto match con il sapore della birra sono Pan de Coca, Sbizzurà e uno specializzato nella cottura degli arrosticini, anche veg.

Per il quinquennio hanno deciso di festeggiare aggiungendo la musica alla degustazione delle birre e agli stand gastronimici con dei dj set, aperti ogni sera.

I gonfiabili e una sala giochi vintage potranno intrattenere i più piccoli e gli appassionati di genere. Høppy Days è organizzata dalla SCSD Birramici, “associazione che nasce per promuovere la cultura del sano divertimento da pub ed avvicinare il pubblico alla cultura del bere di qualità, allontanandosi dall’appiattimento dei sapori proprio delle realtà industriali” come amano definirsi.

