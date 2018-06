I Vigili del Fuoco sono stati impegnati soprattutto nel Fermano dove il rogo stava estendendosi in maniera pericolosa per vari residenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata di lavoro, quella del 26 giugno, per i pompieri.

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Benedetto e Fermo per delle sterpaglie in fiamme.

In Riviera, per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi e l’incendio, scaturitosi nelle colline che conducono nel vicino entroterra, è stato spento senza particolari problemi.

A Fermo, invece, lungo le colline adiacenti alla provinciale Paludi, le fiamme sono divampate velocemente e in maniera pericolosa per i residenti della zona.

Una “lingua” di fuoco che è stata spenta dopo varie ore da due squadre dei Vigili del Fuoco. La presenza del vento non aveva facilitato le cose.

