SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una finale al “Cardiopalma” come l’abbiamo definita domenica scorsa. Parliamo dell’atto finale del torneo dei quartieri di San Benedetto, Trofeo “Riviera Oggi” che ha visto trionfare Albula Centro contro i campioni in carica di Marina Centro, al termine di una gara equilibratissima e tirata fino all’ultimo secondo.

I giallorossi passano in vantaggio a inizio secondo tempo ma poi si fanno riprendere e sorpassare da Marina che al 19′ della ripresa, con soli 6 minuti da giocare, è sul 3 a 1. Sembra fatta. Ma prima Albula trova il 3 a 2 e poi all’ultimo minuto un pari insperato che porta la sfida ai supplementari. Nei 10′ aggiuntivi non succede nulla e ci vogliono i rigori a decretare il vincitore. Dopo la prima batteria da tre tiri non sbaglia nessuno. Si va ad oltranza dove Luigi Urbinati per Albula segna ma subito dopo Gino Francucci di Marina Centro la stampa sul palo regalando ai giallorossi il primo successo nel torneo.

IL FILM DELLA PARTITA

