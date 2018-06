I due atleti dell’Open Beach Milano hanno sconfitto in una finale emozionante Matteo Pizzichini e Francesco Terranova. Giulia Pascucci e Carla Ronzitti hanno trionfato, invece, nella parte femminile del tabellone

MARTINSICURO – Le coppie composte da Matteo Camozzi e Federico Geromin in campo maschile e da Giulia Pascucci con Carla Ronzitti in quello femminile si sono aggiudicate la prima edizione del Torneo di beach volley “Città di Martinsicuro”, ospitato sulle spiagge di Uma Beach Club e Niki Beach di Martinsicuro e degli chalet Sabbiadoro e Polvere di Stelle a Villa Rosa.

I due atleti dell’Open Beach Milano hanno sconfitto in una finale emozionante Matteo Pizzichini e Francesco Terranova del Beach On Vasto, appassionando il folto pubblico presente. Terzi tra i maschi Diego Fallace e Luca Pizzolon, mentre in campo femminile seconde sono arrivate Sonia Galazzo e Beatrice Meniconi davanti a Ilaria Fasano e Martina Gabellini.

L’organizzazione è stata curata nei minimi particolari dall’Associazione Beach Sport di Alba Adriatica presieduta da Lino Antonini, insieme al Comune di Martinsicuro, a Beach Volley Italia e al comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo, con la collaborazione di Globo Calzature.

Folto il parterre de roi che ha preso parte alle premiazioni, capitanato dal sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, insieme all’assessore allo sport Alessandro Casimirri, alla presidente del consiglio comunale Emma Zarroli, alla consigliera Cinzia Rossetti, a Stefano Zaccaretti, Cristian Di Gianberardino (responsabile degli eventi) e Lucio Persiani (responsabile dei campi) di Beach Sport, al consigliere regionale della Fipav Abruzzo Roberto Esposito e a Emone Consorti dello stabilimento balneare Uma Beach Club. Miglior giocatore del torneo è stato eletto Matteo Camozzi, mentre il premio per la miglior giocatrice è andato a Sonia Galazzo.

«Abbiamo vissuto – ha detto l’assessore Casimirri – due giorni di grande sport, tra emozioni e spettacolari gesti atletici. Mi auguro che già nel prossimo anno questa manifestazione possa ingrandirsi e faremo in modo di preparare un’arena più ampia e accogliente. Ringrazio l’organizzazione e la federazione italiana pallavolo». Hanno preso parte al torneo ventiquattro coppie nel tabellone maschile e sedici in quello femminile

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 12 oggi)