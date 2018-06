L’atleta di origine pugliese, che gareggia per il team rivierasco, ha riconquistato l’alloro europeo sconfiggendo prima l’irlandese James Coggs e in finale l’inglese Joel King, il tutto nella prestigiosa cornice del British National di Londra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Francesco Mininni si è riconfermato campione europeo di brasilian jiu jitsu. L’atleta di origine pugliese, che gareggia per il Team Checkmat International di San Benedetto, nella prestigiosa cornice del British National di Londra ha riconquistato l’alloro europeo sconfiggendo prima l’irlandese James Coggs e in finale l’inglese Joel King.

Per Mininni si tratta dell’ennesima riconferma ai vertici del Jiu Jitsu brasiliano, visto che ha già conquistato ben tredici titoli europei, gli ultimi dei quali a Poznan, in Polonia, a Parigi, Monaco e Londra.

Lo staff tecnico di Francesco Mininni è composto dagli allenatori Rodrigo Silva e Juninho Crivellari, dal preparatore atletico Mattia Gargano, da Pasquale Giancaspro e da Antonio De Bari.

Un’altra grande impresa per Mininni che, dopo aver sfiorato l’impresa nell’Abu Dhabi World Professional Jiu Jitsu Championship, frenato solo in finale dalla leggenda giapponese Masato Uchishiba, ora ultimerà la preparazione in vista dei mondiali di Las Vegas, previsti ad agosto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)