SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riaperto dal 15 giugno il Centro Balneare della Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto in viale Scipioni, concessione 49.

Per contratto lo stabilimento è stato affidato alla ditta “Bucci Cristian” di Cristian Bucci con sede ad Ascoli Piceno in via dei Girasoli, 12.

L’orario di funzionamento giornaliero per le attività balneari è dalle ore 8 alle ore 20. Il servizio bar è aperto fino alle ore 24.

L’accesso all’impianto è ammesso per le quattro categorie di seguito indicate: dipendenti, convenzionati, ospiti e ospiti occasionali.

Per le richieste di abbonamento/settimanale o quindicinale dovrà essere compilato l’apposito modulo di ammissione, disponibile sul sito della Questura di Ascoli.

Per informazioni più dettagliate relative alle persone che possono accedere al Centro Balneare, i prezzi degli abbonamenti, attrezzatura da spiaggia e del bar è possibile contattare direttamente il gestore del Centro Balneare: 3489012720.

