SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Coach Daniele Aniello al quale sarà affidata la guida della Prima Squadra e il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile dall’Under 15.

Daniele, 37 anni di Grottammare, vanta grandissime esperienze come allenatore in Italia e in Europa. Prodotto del vivaio rossoblù ha prima avuto un’ ottima carriera da professionista come giocatore in Italia, Irlanda e Germania. Iniziata prestissimo la carriera da Coach, vanta ben 11 campionati vinti tra senior e giovanili: sotto la sua guida sono cresciuti importanti giocatori che hanno poi calcato i parquet dei massimi campionati nazionali e anche dell’Nba (Nemanja Nedovic scelto al draft Nba del 2013 ed in procinto di passare all’Olimpia Milano).

Diversi sono poi i ragazzi che grazie ai suoi insegnamenti hanno ottenuto una borsa di studio completa al College (ad esempio Callum Lawson che ha anche disputato gli europei Under 20 con la Nazionale dell’Inghilterra).



Nel 2012 è stato Allenatore della rappresentativa regionale al Torneo “Bulgheroni” di Bormio. Nel 2015 ha vinto il premio “Alessio Baldinelli” che viene dato annualmente all’allenatore che più si è distinto in ambito giovanile. Nelle ultime due stagioni è stato capo Allenatore della Janus Fabriano, la prima stagione vincendo il campionato di serie C e la seconda in serie B.



Queste le sue prime parole da Coach rossoblù: “Sono motivato dal progetto che sicuramente è ambizioso, il nostro obiettivo è arrivare nel minor tempo possibile a fare bene in C Gold ma soprattutto strutturarsi e lavorare sul nostro settore giovanile. Ringrazio la società per l’opportunità e per avermi seguito con incessante interesse durante il mercato estivo. La società è ambiziosa ed ha voglia di crescere”.



Daniele Aniello ha firmato un contratto che lo legherà alla Sambenedettese Basket per i prossimi 3 anni. La società desidera inoltre ringraziare Coach Borgognoni che tornerà a lavorare nel settore giovanile dove allenò a suo tempo lo stesso Coach Aniello.

