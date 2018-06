SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’opera prima di Francesco Cognigni, Chef di fama internazionale, ha aperto domenica 24 giugno la XXXVII rassegna di “Incontri con l’ Autore”, la manifestazione letteraria promossa da I Luoghi della Scrittura, la Libreria “La Bibliofila” con il patrocinio e contributo del Comune di San Benedetto del Tronto.

Nella suggestiva cornice del Circolo Nautico Sambenedettese, a festeggiare il Maestro Cognigni, un bagno di folla: oltre 160 persone che commosse e partecipi hanno assistito ad una presentazione emozionante.

Toccanti le parole del Sindaco Piunti, presente per l’intera durata dell’iniziativa: tra le varie esternazioni che ha dedicato all’amico Cognigni, si è dichiarato onorato dell’amicizia che li lega e grato all’amico per aver fatto conoscere nel mondo San Benedetto del Tronto e le sue tradizioni culinarie.

Accanto al Maestro Cognigni, oltre al Sindaco, il Patron della Rassegna, Mimmo Minuto, il Presidente del Circolo Nautico Arcangelo Caputo e l’Assessore Antonella Baiocchi che ha curato la prefazione del libro, di cui riportiamo uno stralcio: “Diario di una vita da Chef…E’ un libro che racchiude l’essenza di un’intera vita…può essere considerato un libro Magico, che custodisce le formule per creare l’Armonia dall’Unione di Diversità: contiene, infatti, i segreti, (faticosamente raccolti in oltre 60 anni di appassionata ricerca e riflessione) di come ottenere dalla sapiente unione di ingredienti diversi, sapori armoniosi, capaci di accarezzare l’anima, come Melodie d’Amore.”

A fine presentazione è stato offerto a tutti i presenti un lauto buffet curato dalla Famiglia Cognigni, in particolar modo dall’amato fratello Vincenzo, che ha offerto deliziosi prodotti della Pasticceria Cognigni di Porto S. Giorgio. Hanno aiutato alla realizzazione della serata, molti cari amici tra cui: Giuseppe Finori, Patrizia Bondini, Domenica Masciulli, Mara Vena, Claudio Giuliani, Pino Pirri e Adriano D’Angelo. Le riprese video a cura di Domenico Braccetti e FotoMare Pino e Piero.

Soddisfattissimo della serata Mimmo Minuto, il quale tra le varie cose, ha anche ricordato la lunga rassegna di prestigiosi autori che seguirà durante tutta l’estate, a questa apertura. Minuto ha anche ringraziato tutti gli enti che l’hanno aiutato nella realizzazione della rassegna, che può essere senz’altro definita uno dei maggiori fiori all’occhiello del nostro territorio.

“Diario di uno Chef”, dedicato alla moglie Matilde, presente commossa alla presentazione, è stato curato dall’amico e giornalista Antonio D’Amore e sarà presto reperibile, oltre che su Internet, nelle maggiori librerie del territorio.

