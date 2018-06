GIULIANOVA – Proseguono le operazioni a Giulianova, iniziate il 9 giugno scorso a partire dal litorale nord, di raccolta dei rifiuti spiaggiati. L’intervento straordinario attuato all’indomani delle violente precipitazioni del 22 giugno, ha eliminato le necromasse presenti in alcuni tratti del litorale per cui oggi, 26 giugno la battigia si presenta nelle sue migliori condizioni (come testimoniato dalla foto presente in gallery), essendo del tutto sgombera da ogni residuo.

“Il nostro sforzo è massimo per garantire un litorale pulito, come testimonia l’intervento sollecitamente attuato che in sole 24 ore ha consentito di rimuovere i residui depositati dalle mareggiate a partire dal pomeriggio del 22 giugno, giorno caratterizzato da vere e proprie bombe d’acqua e i cui effetti sono proseguiti sino a domenica 24 giugno. Per cui, dopo un intervento massivo iniziato ieri mattina, alle ore 7.30 di oggi lo scenario è radicalmente cambiato, ovviamente in meglio. Certamente però il cattivo tempo non aiuta. Anzi, vanifica molto spesso il lavoro fatto aumentando i costi”, dichiara il sindaco Francesco Mastromauro.

“Già ai primi di giugno, infatti, l’arenile sud era stato quasi del tutto ripulito dai rifiuti spiaggiati depositati dalle improvvise mareggiate di aprile e maggio dopo che un corposo intervento era già stato eseguito a marzo per portare via i materiali scaricati dal fiume Tordino e dalle correnti marine tra novembre e dicembre del 2017. Per cui, quando a causa delle condizioni meteo si hanno nuove mareggiate, ci tocca ricominciare da capo. E non si tratta di operazioni che si risolvono in tempi velocissimi perché c’è da effettuare previamente la vagliatura dei materiali spiaggiati per recuperare la sabbia. In ogni caso – conclude il sindaco – il piano di pulizia continua e, tempo permettendo, andremo avanti per garantire le necessarie condizioni di decoro all’intero litorale”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 3 oggi)