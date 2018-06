Dinamica in fase di accertamento da parte dei Vigili Urbani sambenedettesi. Sul luogo anche il personale sanitario per effettuare le cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 26 giugno in Riviera.

A Porto d’Ascoli, in via Mare, si è verificato un incidente stradale. Dalle prime indiscrezioni una persona è stata colpita da un’auto in transito. Dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale sambenedettese giunta sul posto.

Sul luogo anche il personale sanitario del 118 per i soccorsi.

