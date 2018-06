SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Ritorna “Mettoinscena” a San Benedetto del Tronto. La nota manifestazione, patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto, è giunta alla sua sedicesima edizione, con la direzione artistica di Maria Egle Spotorno e gli attori della compagnia Il Satiro e quest’anno sarà al teatro Concordia per due giorni.

Mercoledì 27 giugno alle 18:30 con uno spettacolo per bambini, la fiaba “storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

Il 28 giugno, giovedì, alle 20:45 in scena, per tutti, un programma vario di atti unici dalla tragicommedia alla farsa ” Amore di Don Perlimplin per Belisa”di G.Lorca, “la proposta di matrimonio” e “l’orso” di A.Cechov, “il caro estinto” di R.De Obaldia. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: 340/5612064.

