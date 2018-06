SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa ieri, 24 giugno, la seconda edizione del Trofeo Riviera Oggi, il torneo di calcio a 5 che mette di fronte i quartieri di San Benedetto. A trionfare è stata Albula Centro che ha tolto, proprio in finale e ai rigori, lo scettro di campione a Marina Centro.

Ma prima c’era stata un’altra sfida: quella fra i quartieri Mare e Salaria, che hanno fermato la loro corsa in semifinale e che si giocavano la finale di consolazione per il 3° e 4° posto. A prevalere è stato Mare, per 7 a 4, ma entrambe le compagini hanno saputo migliorare il piazzamento della scorsa edizione.

Qui la GALLERY con le foto relative alla “finalina” a cura di Matteo Straccia.

Alcune immagini della partita

A fine serata Ferdinando Capriotti, allenatore di Mare, riceve la coppa (realizzata da “Il Campione Sport”) del terzo classificato da Andrea Traini assessore ai quartieri

Premiato anche il quartiere Salaria per il merito di aver messo su una squadra, l’unica, completamente formata da ragazzi residenti nel quartiere (12 su 12 mentre le altre squadre ne hanno pescati fino a 4 su 12 residenti in altre città). Qui il presidente Laudi riceve il premio(un orologio della Samb realizzato dagli artigiani dell’associazione “Amelia” che si occupa di inclusione sociale) da Andrea Traini

