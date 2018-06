Marina Centro era in vantaggio per 3-1, poi il 3-2 e il pari dei rossi all’ultimo minuto. La partita va ai supplementari e quindi ai rigori. Rivivi le emozioni con le foto di Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Albula Centro vince la seconda edizione del torneo di calcio a 5 dei quartieri ideato e organizzato dalla redazione di Riviera Oggi, battendo in finale i campioni in carica di Marina Centro. E che finale è stata: Marina Centro conduceva per 3 a 1 a 5′ dal termine, poi Albula trova prima il 3 a 2 e infine il pareggio all’ultimo minuto. Si va ai supplementari dove nessuna delle due squadre trova la via della rete e allora sono i rigori a decretare il vincitore.

Grazie a 25 scatti del nostro fotografo Matteo Straccia, rivivi le emozioni di una finale storica.

Nelle prossime ore pubblicheremo anche il “film” della finale, le foto della “finalina” fra Mare e Salaria e quelle delle premiazioni

Il Trofeo in palio

Le squadre schierate prima del calcio di inizio

Si comincia, alcune azioni della partita

Dopo un primo tempo equilibratissimo che finisce 0-0, Albula Centro passa in vantaggio con Mati Luchizola nella ripresa

Poi però Marina Centro trova il pari con Andrea Carboni, che segna anche il 2-1. Il 3-1 porta la firma di Gino Francucci

Francucci festeggia il 3-1….sembra fatta per i blu ma Luchizola con due gol la riacciuffa. Il 3-3 arriva addirittura all’ultimo minuto

Il gol di Luchizola all’ultimo minuto manda le squadre ai supplementari. Nei 10′ di extra-time non succederà nulla e la sfida va a i rigori

Dudu e Andrea Santori i primi a presentarsi sul dischetto: è gol. La sfida all’ultimo rigore poi prosegue con le reti di Nava, Carboni, Luchizola, Piccinini, Sciarra e Consalvo.

Si arriva all’ultima serie: Luigi Urbinati riesce a segnare. Poi tocca a Francucci che coglie un clamoroso palo regalando la vittoria ad Albula Centro

L’errore decisivo di Francucci. Albula Centro può festeggiare

E finalmente i rossi possono alzare la coppa

Foto ricordo finale col trofeo

