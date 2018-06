GROTTAMMARE – Concerti, incontri e spettacoli itineranti: la prima settimana della Sacra 2018, che si è aperta sabato 23 giugno, scorrerà densa di appuntamenti civili e religiosi, in vista del corteo storico di domenica 1 luglio che rievocherà lo sbarco del papa Alessandro III a Grottammare, nel lontano 1177.

La Sacra è una ricorrenza di alto valore religioso per la comunità cristiana, ma particolarmente sentita dalla cittadinanza tutta in quanto rievoca varie epoche ed eventi della storia cittadina, tramandati di generazione in generazione. In ciò si spiega l’alto numero di persone che sono coinvolte nell’organizzazione della rievocazione (nel solo corteo del 1° luglio sfileranno circa 700 persone) e nel numero di appuntamenti (43 complessivamente, dal 23 giugno all’8 luglio) costruiti per celebrarla dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con la Parrocchia di San Martino.

Da segnalare, accanto alle celebrazioni religiose, il contributo della Corale Sisto V che martedì 26 giugno, si esibirà nella Chiesa di San Pio V in “Concerto Sacra Perdonanza giubilare 2018”, per coro, solita e strumenti. Il concerto sarà diretto da Massimo Rodilossi, con la partecipazione di Antonio Malavolta (baritono solista), Lisa Colonnella (organo), Kevin Paolo Cardinali (violoncello).

Venerdì 29 giugno, il calendario propone lo spettacolo itinerante “Il giudizio della notte”, a cura dell’associazione teatrale Laboratorio Re Nudo. L’appuntamento è alle 21.30, davanti alla scultura “Il ragazzo con i gabbiani” di Pericle Fazzini al termine del lungomare Colombo.

Grande attesa anche per l’evento del giorno successivo: sabato 30, il sagrato della Chiesa Madonna della Speranza ospiterà il musical dedicato a San Francesco “Forza venite gente”, in edizione originale (ore 21.30).

Tutti gli eventi sono gratuiti. L’organizzazione generale della Sacra 2018 prevede il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e dell’Associazione Marchigiana Attività teatrali e il patrocinio di Regione Marche e Provincia di Ascoli Piceno.

Programma completo in versione sfogliabile: www.comune.grottammare.ap.it/documents/Sacra2018/index.html

