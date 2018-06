SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 15 e sabato 16 giugno si è svolto nella stupenda cornice del Castello di Santa Severa a Roma la XX Edizione del Campionato Internazionale di Coreografia organizzato dal dottor Paolo Borroni Presidente della ConfSport Italia.

Ben 18 le società europee partecipanti, provenienti dalla Romania, Bulgaria, Albania, Croazia, Russia e diverse società provenienti da tutta l’Italia , 28 le esibizioni coreografiche che si sono avvicendate nel Campionato Internazionale.

A difendere i colori rossoblu l’Asd Ginnastica MaMoTi si è esibita per la Categoria Under 11 con la coreografia dal titolo “Crazy Circus”, per il settore Ginnastica Artistica con la coreografia dal titolo “Il Sortilegio del Vampiro”.

“I consensi della giuria e lo standing ovation del pubblico presente lasciavano presagire la vittoria – si legge in una nota della società sportiva – Le coreografie presentate dalla società rivierasca sono state valutate dalla Giuria di alto contenuto tecnico artistico e coreografico la precisione e coordinazione unite all’ottima interpretazione del brano musicale insieme alla bellezza ed eleganza dei costumi è stato il cocktail vincente.

“Dopo un anno di intenso lavoro e tanti sacrifici, questo è un successo che ripaga il cuore e la mente, è una grande soddisfazione per le insegnanti la professoressa Monica Brandimarte insieme ai tecnici Carla Lunerti Roberta Palanca e la preziosa collaborazione della campionessa nazionale in carica Daniela Vannicola che hanno definito questa vittoria eccezionale perché è la quinta consecutiva – si legge nel comunicato – La soddisfazione è di tutti insegnanti atleti e genitori ed è proprio vero che quando le cose vengono fatte con il cuore si vince sempre. Non potevamo ambire ad un successo più grande considerata anche l’ enorme soddisfazione di essere primi tra le società iscritte nell’albo d’oro del Trofeo International Gym che si svolge nella nostra penisola da ben 20 anni”.

