SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Venerdì 29 giugno alle ore 21.30 per la 3° serata della Rassegna Nazionale del Teatro “E…state a San Benedetto del Tronto”, presso il parco Wojtyla adiacente al comune, gli organizzatori ci offrono una delle più prestigiose compagnie teatrali della Puglia, “I Teatranti” di Bisceglie, con uno dei suoi cavalli di battaglia: “La farsa di Mastro Agostino”.

Sette gli attori in scena: Michele Schiavone, Giuseppe Sasso, Enzo Ciani, Maria Grazia Baldini, Elida Musci, Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua. Lo spettacolo e i suoi protagonisti sono stati vincitori di numerosi riconoscimenti: l’ultimo in ordine di tempo lo scorso 28 maggio, a Pozzuoli, il premio al miglior attore non protagonista nel corso della quinta edizione del Festival nazionale città di Pozzuoli “Tra mito e teatro” per l’interpretazione di Giuseppe Sasso e la menzione speciale della giuria dei bambini a Enzo Matichecchia per il ruolo di Mastro Agostino.

“La farsa di Mastro Agostino” (nome originale “La Farce de Maître Pathelin”) è considerata un capolavoro del teatro comico medievale. Fu scritta nella seconda metà del XV secolo da un anonimo francese ed è stata magistralmente tradotta dal regista tranese Marco Pilone con inserimenti di Enzo Matichecchia e si compone in un intreccio di vicende strutturate tra ingannatore/ingannato. Notevole l’adattamento di recupero dialettale già presente nella stesura originale del testo, un’interessante opera che strizza l’occhio ad uno spaccato di teatro dell’epoca.

Ricordiamo che le serate sono aperte a tutti e sono gratuite e questo perché l’obiettivo degli organizzatori è quello di “portare il teatro alla gente e accendere la passione per quest’arte che racchiude sempre più la metafora della vita e arricchisce gli animi sia da un punto di vista culturale che sociale!”.

Ricordiamo anche che, dalle 19.30, per chi volesse cenare, saranno aperti degli stands gastronomici a cura del Comitato di Quartiere Sant’Antonio e Antoniana Eventi.

La Compagnia O’Scenici di Marco Trionfante, organizzatrice della rassegna con l’Associazione Antoniana Eventi, proprio in questi giorni sta promuovento il teatro anche concorsi di teatro a San Benedetto del Tronto consultabili dal sito http://www.officineteatrali.org e corsi di cinema con il famoso attore-regista Giulio Base, al sito http://www.adriaticinemacademy.it. Entrambi gli eventi con il Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

