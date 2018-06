SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue con successo di pubblico la mostra fotografica collettiva “Sammenedette, care bbille mì” organizzata dal Fotocineclub Sambenedettese all’interno della Torre dei Gualtieri, al Paese Alto, uno dei luoghi più suggestivi della città. L’inaugurazione di domenica 17 giugno ha visto la gradita partecipazione dell’assessore comunale alla Cultura, Annalisa Ruggieri.

Negli spazi del “Torrione”, il visitatore viene accompagnato attraverso le immagini fotografiche a scoprire una San Benedetto un po’ diversa da quella delle solite “immagini cartoline”. E dunque si vedranno le immagini del sindaco che lancia la corona in mare per la festa della Madonna della Marina, la spiaggia con la neve, il teatro in vernacolo per le vie del borgo antico, le gare sportive, gli artisti di “Scultura viva “ al lavoro al Molo Sud, immagini della Riserva Naturale della Sentina, del porto e tanto altro ancora.

La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese di giugno. L’orario di apertura del Torrione è dalle 21,30 alle 24.

