SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata complicata, per la viabilità, quella del 25 giugno.

Si sono verificati tre incidenti stradali fra mezzi, in mattinata, a San Benedetto.

Il primo sulla Statale 16 nei pressi della Caserma Guelfa. Sul posto la Polizia Municipale sambenedettese per i rilievi. Per fortuna non sono segnalati feriti.

Un altro in via Scarlatti per Cherubini: anche in questo caso nessun ferito e rilievi affidati ai carabinieri.

Il terzo sulla Statale 16 nei pressi della Romacar, dalle prime indiscrezioni tra un’auto e uno scooter: è stato necessario l’intervento del 118 per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. Si stanno dirigendo i Vigili Urbani per i rilievi e ricostruire la dinamica.

