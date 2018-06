SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 16 giugno 2018 sono trascorsi trent’anni dalla morte di Andrea Pazienza, ma il più celebre fumettista italiano era una leggenda già in vita: con le sue opere ha saputo descrivere la sua generazione, quella che ha attraversato e si è lasciata attraversare dagli anni Settanta, ma non ha mai smesso di affascinare quelle successive con le sue intuizioni linguistiche, i suoi personaggi, le vicende capaci di mescolare quotidiano e surreale.

Tony di Corcia presenterà il libro “La femmina è meravigliosa” – Vita impaziente di Andrea Pazienza, martedì 26 giugno ore 21,30 alla Palazzina Azzurra. Evento organizzato dall’Associazione ” I luoghi della Scrittura” e dalla Libreria “La Bibliofila” con il Patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione Comunale. Conversa con l’Autore Giampiero Sciarra.

In uno dei suoi scritti Pazienza dice «La femmina è meravigliosa»: madre, sorella, musa, amante, moglie, amica, collega; non c’è uno solo dei volti del femminile di cui Pazienza non si sia innamorato. La sua esistenza, breve ma ricchissima di incontri e successi, è stata scandita dalle donne: sua madre Giuliana, sua sorella Mariella, l’amica di adolescenza Isabella, la storica fidanzata e musa Betta, la moglie Marina; ma anche l’editrice Fulvia, le amiche Lucilla, Serena, Francesca, Stefania.Un percorso di ricordi “al femminile” che dimostra quanto l’ispirazione di Pazienza affondasse sempre nel suo vissuto, e come la sua vita privata sia una sorta di “making of ” dei suoi fumetti: lo strabiliante Pentothal, passando per Zanardi, fino al poema più sofferto e autobiografico Pompeo: storie che hanno anticipato l’estetica dei nostri giorni e creato il solco da cui è nato l’odierna graphic novel.

Il libro è arricchito da foto inedite di Vanni Natola, amico d’infanzia di Pazienza, che lo ha ritratto negli anni giovanili.

Tony Di Corcia è nato a Foggia nel 1975. Ha iniziato la sua attività professionale nel 1990 e ha scritto per le redazioni pugliesi di Repubblica e del Corriere della Sera. Nel 2012 ha pubblicato Gianni Versace: la biografia con una prefazione di Giorgio Armani. Nel 2013 sono usciti Valentino: ritratto a più voci dell’ultimo imperatore della moda e Burberry: storia di un’icona inglese dalla Regina Vittoria a Kate Moss. Nel 2015 ha pubblicato Alda Merini e Michele Pierri. Un amore tra poeti (prefazione di Maurizio Costanzo).