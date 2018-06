L’artista è anche un operatore sociale del Centro di Accoglienza per rifugiati della Vallata Picena e, per questa occasione, ha pensato di far aprire la sua esibizione a loro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 27 giugno prima serata di musica dal vivo dell’estate 2018 al Geko Village in via dei Tigli a San Benedetto. A salire sul palco nella nuova location live del locale rivierasco il cantautore Luca Orsini con i Coniugi composti da Marco Bassi al piano e Davide Marcone alla batteria.

Luca Orsini è un cantautore/bassista di Ascoli Piceno nato nel 1979. A metà degli anni Novanta, inizia a militare in diverse band, sempre in qualità di bassista e band leader. Prima nell’orbita del punk rock revival, successivamente in formazioni molto diverse l’una dall’altra, permettendogli di collaborare anche con gruppi bandistici e musicisti jazz, portando avanti sempre i propri brani, ma anche composizioni adattate alla poesia musicale e alle performances teatrali. Negli anni alterna momenti di più o meno intensa attività live, a periodi di ricerca, lavoro in studio e partecipazioni a manifestazioni e concorsi.

“Il Punch” è il singolo che ha anticipato l’uscita del nuovo lavoro discografico “L’ordine delle cose gambere” avvenuta il 22 gennaio 2018. Il titolo dell’EP rispecchia l’attrazione del cantautore marchigiano per i crostacei e per il mondo sottomarino. La figura del gambero inoltre, col suo modo peculiare di procedere, contiene una speciale analogia con l’idea di liberazione. “L’ordine delle cose gambere”, che racchiude 5 brani, è il risultato di esperienze artistiche e personali di Luca Orsini tra impegno per il sociale e la sua musica che diventa strumento di aggregazione.

Luca Orsini è anche un operatore sociale del Centro di Accoglienza per rifugiati della Vallata Picena e, per questa occasione, ha pensato di far aprire la sua esibizione al coro “Refugees” del G.U.S. locale con cui nell’ultimo anno ha portato avanti un laboratorio musicale insieme al docente Cristiano Corradetti coinvolgendo ospiti delle strutture di San Benedetto e della provincia provenienti da Senegal, Mali e altri paesi africani.

La stagione live del Geko proseguirà tutti i mercoledì fino ad inizio settembre con: gli YDY il 4 luglio,i Capabro’ l’11 luglio, gli scozzesi Langan Band il 18 luglio per il Launch Party dell’Anime Buskers Festival, Hit Kunle il 25, gli Antiplastic il 1 agosto, il 22 i Materianera e per finire il 5 settembre i Direzioni Parallele . Sempre tutti rigorosamente ad ingresso libero.

