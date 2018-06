MONTEPRANDONE – A Monteprandone, mercoledì 27 giugno presso l’Auditorium Pacetti alle 21.30, l’atmosfera sarà’ quella giusta, Pomili presenterà’ le sue composizioni, e anche la musica di due compositori molto amati, ascoltati e soprattutto molto eseguiti: Astor Piazzolla, il re del tango moderno, e Goran Bregović famoso per la sua musica zigana slava meridionale che è il risultato della fusione della tradizionale musica polifonica popolare dei Balcani con il Tango. Le atmosfere di queste musiche sono una invogliante porta di ingresso, per poi sorprendere chi ascolta con arrangiamenti raffinati, ammantati di una malinconia che spinge all’ascolto tutto d’un fiato, esecuzioni che conducono necessariamente verso le coreografie acrobatiche della grande ospite Anna Konovets, ma anche verso un intenso ascolto, col fiato sospeso. Il risultato, descritto efficacemente proprio dalla “mente” del progetto, Roberto Pomili, “rispecchia fedelmente e fonde insieme i tratti della musica popolare.

Roberto Pomili, contrabbassista, compositore e direttore d’orchestra a tutto tondo che col suo affascinante carisma vero “musicista del mondo”- raccoglie il meglio della sua esperienza di strumentista virtuoso, ma anche di compositore e direttore della AIO (American International Orchestra). Questa musica Roberto ce l’ha nel sangue, per averla eseguita in infinite combinazioni, arrivando a farla sua attraverso questo crossing over anche con le armonie jazz che ben conosce e che come strumentista gli appartengono da sempre, anche per la conoscenza profonda di A. Piazzolla e G. Bregovic e delle loro vicende umane e artistiche che ha finito per vivere come in una sorta di identificazione.

Per esprimersi al meglio, si fa affiancare da due musicisti di eccezione la violinista Daria Eibuschitz (che attualmente collabora con il cantante Zucchero Fornaciari) e il pianista Enrico Angelozzi. L’afflato è perfetto: grazie ai sapienti arrangiamenti, il trio giunge a una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, nella quale gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno”.

Il progetto sarà’ presentato in diverse citta’ italiane e anche all’estero, e destinato a viaggiare per i palcoscenici di tutto il mondo.

Quindi tutti pronti e vi aspettiamo numerosi per il grande Summer & Music Dance Fest. Con il “Roberto Pomili Trio”, feat Anna Konovets, mercoledì 27 giugno alle 21.30 presso l’Auditorium Pacetti di Monteprandone.

Posto unico non numerato, 15 euro. Per informazioni: 3347521407

PREVENDITE

GROTTAMMARE

Tabaccheria Marchionni – 0735.581318

Cafe’ del Mar – 0735.633415

Caffe’ Carducci – 0735.593417

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Caffe’ Sambit – 0735.363073

Caffe’ Braccetti – 0735.586245

Tabaccheria Floppy – 0735.585115

Caffe’ Florian – 0735.584096

Caffe’ Sciarra – 0735.587312

Vendita on-line presso www.diyticket.it

