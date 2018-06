Dopo l’impatto sono finiti in un fossato e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi

MARTINSICURO – Scontro tra due auto nei pressi del centro commerciale La Torre di Villa Rosa, coppia di anziani finisce in ospedale. Il violento impatto è avvenuto nella mattinata di ieri su via Roma in prossimità di un incrocio e ha visto coinvolte una Panda, con a bordo due coniugi e una Bmw 320 guidata da un 48enne.

Ad avere la peggio nello scontro è stata la Panda che ha finito la sua corsa su un fossato nei pressi del centro commerciale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 a bordo di due ambulanze, si è portata immediatamente una squadra dei vigili del fuoco di Nereto che ha dato il via alle operazioni di recupero dei due feriti. Con l’ausilio di barelle spinali, fatte poi scorrere su una scala, usata come ponte per superare il fossato, i due anziani sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Sant’Omero dove si trovano tuttora ricoverati.

Nessuna conseguenza, invece, per l’uomo alla guida della Bmw, uscito praticamente illeso dall’impatto. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il mezzo che è stato anche recuperato per mezzo di una gru in dotazione al comando dei vigili del fuoco di Teramo che nel frattempo si era portata sul luogo dell’incidente. I rilievi sono stati poi affidati alla polizia locale di Martinsicuro, giunta sul posto, che ha provveduto anche a regolarizzare il traffico lungo la trafficata via.

Agli agenti spetterà ora anche il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

