Finale al cardiopalma, ci sono voluti i calci dal dischetto per decretare il quartiere vincitore dell’edizione 2018 e spodestare i campioni in carica di Marina Centro. Partita spettacolare e ricca di emozioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci siamo. E’ la partita più importante del Torneo dei Quartieri, la finale.

Nella serata del 24 giugno scendono in campo Albula Centro e Marina Centro: in palio il Trofeo Riviera Oggi, edizione 2018.

Marina Centro vuol difendere il titolo acquisito lo scorso anno, battendo nell’ultimo match Sant’Antonio. Albula Centro vuol sfilare la coppa ai campioni in carica. Sarà una gara spettacolare.

Ecco le formazioni.

Albula Centro: Luigi Urbinati, Roberto Verdecchia, Vincenzo Sciarra, Andrea Santori, Andrea Nava, Ugo Ulissi, Alessandro Gabrielli, Simone Pellegrino, Francesco Partemi, Luca Massi, Luca Tirabassi, Mathias Luchizola. Allenatore: Antonio Di Battista

Marina Centro: Gino Francucci 7, Luca Consalvo 8, Martin Piccinini, Luigi Spina 11, Fabio Olivieri 5, Pierfrancesco Troli 19, Andrea Carboni 14, Mirko Pierantozzi 13, Gianluca Troli 9, Eduardo David Lini 3, Elenio Errera, Stefano Pompei 33. All. Pierfrancesco Troli

Risultato finale: 3-3, 5-4 dopo i calci di rigore

Arbitro: Giuseppe Palestini e Nicola Di Pierro

Marcatori: 8St’ Mathias Luchizola (A), 9St’ Andrea Carboni (M), 11St’ Andrea Carboni (M), 14St’ Gino Francucci (M), 19St’ Mathias Luchizola (A), 24St’ Mathias Luchizola (A)

Ammoniti: Andrea Nava (A), Andrea Santori (A)

Espulsi:

PRIMO TEMPO Via! E’ iniziata la finale! In campo Albula Centro e Marina Centro per conquistare il Trofeo Riviera Oggi, edizione 2018. Le squadre entrano con sottofondo le note della storica “Nuttate de Lune”.

L’entrata in campo di Albula Centro e Marina Centro con sottofondo le note della storica “Nuttate de Lune”

Il numeroso pubblico giunto al centro sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli assiste in religioso silenzio alle prime battute del match.

Albula Centro-Marina Centro: squadre in campo per la finale del Trofeo Riviera Oggi, edizione 2018

Le compagini, al momento, si studiano e tentano qualche azione di attacco ma le difese sono molto concentrate. C’è la giusta tensione agonistica. Si registra qualche fallo “tattico” ma i due arbitri, Giuseppe Palestini e Nicola Di Pierro, non hanno particolari problemi a gestire la partita. Albula Centro e Marina Centro continuano a “confrontarsi” e attendono il momento buono per sfoderare l’assalto alla porta.

Pubblico presente al centro sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli

Andrea Nava vicino al gol per Albula Centro: il suo tiro viene deviato in angolo dall’estremo difensore Elenio Errera. Applausi per entrambi. Al 19′ si fa vedere il portiere di Albula Centro: Luca Tirabassi devia sul fondo un tiro insidioso e molto calibrato. Viene ammonito Andrea Nava, Albula Centro, per una scorrettezza ai danni di un giocatore avversario. Regna ancora l’equilibrio in campo. Rispetto alla scorso anno, ancora nessuna rete in questa finale. Ulteriore dimostrazione che sono giunte all’ultimo atto due squadre davvero forti in ogni reparto. Finisce il primo tempo a reti bianche. Si attende una seconda frazione “infuocata”.

SECONDO TEMPO Riprende la seconda frazione e arriva un’altra ammonizione per Albula Centro, stavolta ad Andrea Santori per un fallo dal limite. La punizione di Marina Centro non ha sortito particolari effetti. La fase iniziale del secondo tempo presenta nuovamente equilibrio. C’è l’impressione che un gol farà cambiare inevitabilmente le sorti del match ma le difese reggono davvero molto bene.

Albula Centro-Marina Centro, azione di gioco

All’8 arriva il primo gol della finale: in vantaggio Albula Centro con Mathias Luchizola! Esplodono di gioia i giallorossi, sia in campo sia in panchina. Ma arriva, immediata, la reazione rabbiosa dei campioni in carica: al 9′ Andrea Carboni scaglia la palla in rete, 1 a 1 fra Albula Centro e Marina Centro! Come avevamo previsto, lo “sblocco” della partita ha portato ad una modifica caratteriale delle compagini che ora osano di più e lasciano spazi. E al 12′ Marina Centro si porta in vantaggio! Doppietta per Andrea Carboni e grande esultanza del giocatore insieme ai propri compagni. I campioni in carica sono riusciti in pochi minuti a ribaltare lo svantaggio. D’altronde non sono per caso i detentori del Trofeo Riviera Oggi. Albula Centro attacca e prova a realizzare la rete del pareggio.

Albula Centro-Marina Centro, un momento della finale del Trofeo Riviera Oggi, edizione 2018

I giallorossi corrono il rischio di lasciare ripartenze agli avversari ma sono obbligati per agguantare la parità. Ma, proprio grazie a un contropiede, Gino Francucci per Marina Centro segna la rete al 14′. Potrebbe essere la svolta del match. Mancano ancora dieci minuti e i giallorossi devono crederci se vogliono riaprire la gara. Ma trovano un ispirato Elenio Errera che dice no a varie occasioni. Ma nulla può al tiro di Mathias Luchizola: al 19′ Albula Centro accorcia, tre a due per Marina Centro. Si prospettano emozionanti gli ultimi minuti. E Albula Centro sfiora il pari in una doppia occasione. Da rilevare un gesto di fair play: gli arbitri concedono un angolo ad Albula Centro ma i giallorossi alla fine ammettono che non c’era. Niente male durante una finale, bel gesto di sportività. E al 24′ arriva il pareggio di Albula Centro! Mathias Luchizola realizza la terza rete fra l’entusiasmo dei suoi compagni, tripletta per lui. Che finale!!! Gli arbitri concedono due minuti di recupero. Una partita davvero spettacolare e ricca di emozioni. E finisce il secondo tempo. Si va al tempo supplementare di dieci minuti. Incredibile epilogo: Marina Centro sembrava avere in mano il pallino del gioco ma proprio nel finale ha ceduto a un super Mathias Luchizola. Adesso si attende il tempo supplementare.

TEMPO SUPPLEMENTARE Le compagini tornano a giocare e la tensione si taglia con un coltello. Tra dieci minuti sapremo se ci sarà una squadra vincitrice o se serviranno i rigori per decretare il quartiere vincitore. Le squadre tornano nuovamente a studiarsi: i giocatori sanno bene che adesso un gol potrebbe essere davvero decisivo. Altro gesto di fair play, stavolta da Marina Centro: Elenio Errera ammette di aver toccato la palla e concede la rimessa ad Albula Centro. Ripetiamo, bello vedere questi gesti di sportività in una finale. Ma adesso la partita si accende: i calciatori di Marina Centro discutono con l’arbitro per una punizione concessa ad Albula Centro, sono attimi concitati ma la situazione torna alla normalità. Il tiro dal limite viene respinto dalla barriera disposta dai campioni in carica. Albula Centro vicinissima alla rete che poteva valere il Trofeo Riviera Oggi: il tiro di Andrea Santori sibila il palo della porta di Errera e finisce a lato. Marina Centro stavolta vicinissimo al gol: Dudu compie un tiro prodigioso ma l’estremo difensore Luca Tirabassi si supera e respinge la minaccia. Finisce ai calci di rigore. Il quartiere vincitore del Trofeo Riviera Oggi, edizione 2018, si deciderà dal dischetto. Previsti tre rigori a squadra, con oltranza in caso di parità.

CALCI DI RIGORE

Andrea Santori, Albula Centro: rete

Dudu, Marina Centro: rete

Andrea Nava, Albula Centro: rete

Andrea Carboni, Marina Centro: rete

Mathias Luchizola, Albula Centro: rete

Martin Piccinini, Marina Centro: rete

Vincenzo Sciarra, Albula Centro: rete

Luca Consalvo, Marina Centro: rete

Luigi Urbinati, Albula Centro: rete

Gino Francucci, Marina Centro: palo

Albula Centro è campione del Trofeo Riviera Oggi, edizione 2018!!!

La gioia dei giocatori di Albula Centro

Gioia in campo per i giallorossi che esultano per l’impresa effettuata. Grande entusiasmo fra i calciatori di mister Antonio Di Battista.

Dudu e Luchizola, Brasile e Argentina al Trofeo Riviera Oggi

I campioni in carica cedono soltanto ai calci di rigore, comprensibile l’amarezza dei giocatori di Piefrancesco Troli.

E’ il momento delle premiazioni, con la presenza dell’assessore all’Ambiente e al Bilancio, Andrea Traini, e i vari rappresentanti degli sponsor partecipanti, per le squadre vincitrici ma anche per i giocatori che si sono distinti nel torneo dei quartieri.

Seguirà articolo nelle prossime ore per la consegna dei premi e anche un pezzo con le numerose foto realizzate dal nostro Matteo Straccia e il video della partita ripreso dal nostro Giuseppe Buscemi.

