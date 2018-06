In entrambi i casi 118 e Vigili Urbani sul posto per i soccorsi e rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistri nel pomeriggio del 24 giugno.

A San Benedetto incidente sulla Statale 16 fra auto e scooter: scooterista in ospedale per le cure mediche. Polizia Municipale al lavoro per ricostruire la dinamica.

A Grottammare, sul lungomare, scontro fra auto e un gruppetto di giovani ciclisti soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per fortuna nessuna conseguenza grave, spavento a parte. Anche in questo caso Vigili Urbani al lavoro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 107 volte, 107 oggi)