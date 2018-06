Dal 1995 raccogliamo e organizziamo gli eventi organizzati nel territorio: sagre, feste, mostre, musei, mercatini, spettacoli e tanto altro in una rivista settimanale da sfogliare dal sabato al venerdì. Riviera Oggi Estate.

In copertina questa settimana uno scatto di Piera Seghetti, in posa per noi Giuseppe Straccia, scultore nostrano che vive l’arte con il sorriso e la spontaneità dei veri artisti.

Con Straccia tanti altri artisti hanno partecipato alla realizzazione di Scultura viva, una manifestazione culturale sambenedettese che si ripete ogni prima decade di giugno da oramai 20 anni. Scultori e pittori di tutto il mondo trasformano gli scogli in opere d’arte, creando una passeggiata unica, al molo di San Benedetto del Tronto.

L’arte non vive solo sul mare, ma anche nelle mostre organizzate nel territorio, vi consigliamo per esempio quella fotografica visitabile fino al primo luglio ad Ascoli, al Palazzo dei Capitani. Ma vi consigliamo anche tanto altro, non vi resta che sfogliare il giornale e scegliere come trascorrere questa settimana.

Buona lettura e grazie alle strutture turistiche che, ormai da 18 anni, credono e sostengono il nostro progetto!

