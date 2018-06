MARTINSICURO – Rubano tre lettini da uno chalet, ma vengono rintracciati dai carabinieri. Quella che sembra essere più una bravata che un vero e proprio colpo è costata cara a tre ragazzi di Martinsicuro (di 21, 22 e 23 anni) che ieri si sono beccati una denuncia per furto aggravato in concorso. I tre giovani, infatti, qualche sera fa, si erano impossessati di tre lettini di uno stabilimento balneare di Martinsicuro per poi allontanarsi nell’oscurità. Si erano quindi recati in un garage di proprietà di uno di tre per nascondere le attrezzature da spiaggia appena trafugate. Pensavano di averla fatta franca, ma i loro strani movimenti notturni sul tratto sud della spiaggia truentina non erano passati inosservati a un vigilantes di servizio sul lungomare che aveva prontamente avvisato i carabinieri. I militari della locale stazione, diretti dal luogotenente Antonio Romano, dopo una breve attività di indagine, sono riusciti a risalire all’identità dei tre che, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati a piede libero. I tre lettini sono stati prontamente recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 126 volte, 126 oggi)