Foto di Gaspare delle Noci

GROTTAMMARE – Da oggi, sabato 23 giugno Grottammare si cala per 15 giorni nel Medioevo, con l’apertura degli eventi dedicati alla festa civile e religiosa che da tempo immemore si celebra soltanto quando il 1° luglio cade di domenica. La Sacra 2018.

Com’è tradizione, l’annuncio è stato dato ufficialmente dato da un araldo a cavallo, che ha attraversato la città da sud a nord, partendo da Zona Ascolani, alle 17.30, per raggiungere poi piazza Fazzini, dopo aver percorso il lungomare cittadino.

La voce dell’araldo era accompagnata dal rintocco dei tamburi e preceduta dagli sbandieratori del Gruppo Alfieri e Musici Storici che, dopo l’ultimo proclama, si sono esibiti in uno spettacolo acrobatico.

La Sacra rievoca una storia di circa mille anni fa, tramandata oralmente di generazione in generazione. La sua origine si fa risalire all’approdo di fortuna di Papa Alessandro III sul litorale grottammarese, intorno al 1177, avvenuto a causa di una terribile tempesta in Adriatico, e alla concessione dell’indulgenza plenaria con cui il pontefice ringraziò la comunità che lo accolse con grande fervore religioso. Indulgenza, però, da lucrare solo nell’anno in cui il primo giorno di luglio cada di domenica e solo nelle due settimane a cavallo di tale data.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 119 volte, 129 oggi)