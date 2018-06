MONTEPRANDONE – Appuntamento musicale in estate.

Anche nel 2018 tornano in tour i Modena City Ramblers che, dopo le oltre 80 date con cui hanno portato in giro per i palchi di tutta Italia il loro sedicesimo album in studio Mani come rami, ai piedi radici (2017, Modena City Records), annunciano le prime date del “Sulla strada, controvento tour”, una serie di appuntamenti live in cui la storica folk band emiliana proporrà alcuni brani estratti dall’ultimo album, alternati a dei loro grandi classici.

Il 31 luglio saranno a Centobuchi. Il concerto avrà luogo alle 21, in piazza dell’Unità, e sarà ad ingresso gratuito.

Nel 2015 il gruppo fu protagonista alla Festa del Primo Maggio al quartiere Agraria di Porto d’Ascoli.

