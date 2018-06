SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una domenica sera all’insegna del sound rock dei “Four Roses Experience” è quello che aspetta i frequentatori del locale Wish You Were Beer di piazza Battisti a San Benedetto.

Fra un sorso di birra e l’altro potrete contemplare il ritorno sulle scene del trio composto da Domenico Del Zompo (Voce/Chitarra), Luca Pierantozzi (Basso) e Jacopo Alesi (Batteria). Il suono dei Four Roses, come lo definiscono i tre ragazzi, “matura come il buon vino. Con il prospetto di fare punk nella vita sono cresciuti all’ombra dei diversi suoni e sfaccettature del rock più grezzo”.

E allora che aspettate, l’appuntamento è per domenica 24 giugno dalle ore 22!

