GROTTAMMARE – Paesaggi e luoghi caratteristici, personaggi celebri e trovate originali per interpretarli: la terza edizione del concorso di disegno “Saluti da Grottammare” offre anche quest’anno visioni singolari della città nelle nuove cartoline promozionali che premiano le opere vincitrici.

Grottammare raccolta “Nella sfera di cristallo” è il disegno vincitore della categoria 4-8 anni. L’autore è il grottammarese Marco Iezzi, 7 anni, a conferma del talento artistico che lo ha già premiato nell’edizione 2017. Una dote di famiglia condivisa con il fratello Matteo, 10 anni, vincitore della categoria 9-17 anni con “L’universo in un parallelo”: l’opera prende spunto dal passaggio del 43° parallelo a Grottammare per alludere a un mondo tra i mondi possibili.

Un’altra cartolina premia la 17nne sambenedettese Lara Franchi, che ha ritratto in bianco e nero una “Veduta di Grottammare Alto” che si staglia sull’Adriatico.

Un collage di personaggi illustri della storia grottammarese, invece, è la proposta vincente di Carola Pignati, 24 anni di San Benedetto, per la categoria 18-35 anni.

La proclamazione dei vincitori avverrà sabato 30 giugno, alle ore 17.30, in piazza Dante Alighieri. Nell’occasione verrà presentato tutto il pacchetto di cartoline dell’edizione 2018 di “Saluti da Grottammare”, comprendente, oltre alle 4 vincitrici, le opere realizzate dai professionisti del fumetto e dell’illustrazione che sono vicini al progetto e ogni anno omaggiano l’iniziativa, realizzando un disegno a tema: Maicol&Mirco (ideatore), Alessandro Scacchia, Angelo Maria Ricci, Adriano De Vincentiis e, in qualità di “artista ospite”, Fabio Tonetto.

L’iniziativa “Saluti da Grottammare” è promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili, con il contributo della L.R. 24/11 nell’ambito del Progetto “Orientarsi per scegliere – La bussola del mio futuro”. Nasce nel 2016 per far emergere quei talenti che vogliono mettersi in gioco, valorizzando l’immagine della Città, tema del concorso.

Sempre larga la risposta dei giovani: la giuria composta dai disegnatori professionisti ed altri esperti e appassionati di arti in genere ha esaminato complessivamente 67 opere.

“Avendo acquisito anche la delega al turismo, in questo secondo mandato Piergallini, sono doppiamente contento del progetto Saluti da Grottammare – afferma l’assessore alle Politiche giovanili, Lorenzo Rossi – Sono certo, infatti, che le nuove cartoline, come anche quelle degli scorsi anni, che sono ancora disponibili, potranno comunicare all’esterno tante visioni originali della nostra città. Ringrazio i tantissimi ragazzi, grottammaresi e non, che si sono impegnati a partecipare al concorso e il nostro ormai affiatatissimo gruppo di fumettisti che ogni volta riesce a sorprenderci con lavori unici”.

Dopo la premiazione, le cartoline di questa e delle precedenti edizioni saranno disponibili gratuitamente in municipio e nelle strutture culturali cittadine. Tutti i disegni partecipanti, inoltre, potranno essere visionati nella sezione dedicata al concorso su www.comune.grottammare.ap.it e nella pagina Facebook “Saluti da Grottammare”.

