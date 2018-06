GROTTAMMARE – Ha preso il via nei giorni scorsi il progetto “Camminata in acqua” che ha già coinvolto numerose persone di ogni età.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale di Grottammare, è promossa da U.S. Acli Marche, Ladies Palestra per donne, A.S.D. Club della salute e del benessere e viene realizzato con il contributo dell’ASUR Marche e della Susan G. Komen Italia Onlus.

Si tratta di camminate in acqua che si svolgono tutti i martedì e venerdì, con inizio alle ore 7, presso lo Chalet Rosa dei venti di Grottammare (Viale De Gasperi 71 concessione 7) finalizzate alla promozione della salute ed all’utilizzo del movimento e dell’attività fisica come farmaco naturale.

Per partecipare al progetto non occorre preiscriversi né versare quote di adesione o iscrizione.

Basta presentarsi sul luogo di svolgimento 10 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici.

Per ulteriori informazioni si possono visitare il sito www.usaclimarche.it, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche oppure contattare il numero 3442229927.

