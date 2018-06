Oltre 15 gli interventi effettuati per il prosciugamento di seminterrati e garage, per recuperare auto bloccate in sottopassi allagati e rimuovere alberi caduti sulle strade

TERAMO – Il maltempo, che a partire dal primo pomeriggio di oggi 22 giugno ha interessato ampie zone della provincia di Teramo, ha impegnato tutti i vigili del fuoco in servizio nelle sedi di Teramo, Nereto e Roseto degli Abruzzi.

Oltre 15 gli interventi effettuati per il prosciugamento di seminterrati e garage, per recuperare auto bloccate in sottopassi allagati e rimuovere alberi caduti sulle strade. Le zone più colpite sono la Vibrata, la città di Teramo e la costa sud con i comuni di Roseto, Pineto e SiIvi . I sommozzatori dei vigili del fuoco di Roseto hanno appena ultimato un intervento a Casoli di Atri, a seguito dell’allagamento del sottopasso autostradale sulla SP27A.

Una Audi A2, condotta da una ragazza di 24 anni, è rimasta bloccata nel sottopasso a causa del livello d’acqua di oltre mezzo metro, che ha mandato in corto circuito l’impianto elettrico, causandone lo spegnimento del mezzo. Fortunatamente l’auto si è spenta prima che raggiungesse la zona con un livello dell’acqua ben più alto, evitando una situazione di grave rischio per la ragazza alla guida. Giunti sul posto, i sommozzatori hanno riscontrato che la ragazza aveva abbandonato il mezzo in panne e si trovava a bordo dell’auto di un’amica, accorsa nel frattempo in suo aiuto.

I sommozzatori hanno soccorso la ragazza, infreddolita a causa degli abiti bagnati e provata dalla brutta esperienza, proteggendola con una coperta termica. Successivamente hanno recuperato l’auto trainandola con l’automezzo in dotazione, fino a portarla fuori dalla zona allagata.

