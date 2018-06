PUBBLI REDAZIONALE- Una bella novità per l’estate 2018 in Riviera: la gelateria di via Ferri si è dotata di una “Carboni-mobile”, il mezzo ideale per portare il gelato Carboni dove vuoi tu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per i nostalgici degli storici carretti del gelato e per chi non può mai farsi mancare i sapori genuini del gelato Carboni, arriva il carretto vintage di Gelateria Carboni.

Il carretto è disponibile per eventi di vario genere: dai matrimoni, ai compleanni, alle serate nei locali rivieraschi. L’evento lo scegli tu, il gelato è quello dall’inconfondibile qualità Carboni.

Il carretto vintage, in stile inglese, è stato presentato mercoledì 20 giugno in via Ferri, attraverso una performance dell’artista Simona Lucidi. La pittrice ha dipinto in diretta il logo del carretto, creando così un simpatico connubio tra arte e golosità. Solo il prima di una serie di eventi con i quali il carretto farà parlare di sè, portando a spasso per il Piceno la qualità di Gelateria Carboni.

Gelateria Carboni è in via Ferri 54, a San Benedetto del Tronto.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0735 582809

Pagina Facebook QUI

