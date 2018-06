SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A pranzo davanti a un piatto di pasta l’incontro fra Samb e amministrazione comunale per parlare dei campi di allenamento per la società di Viale dello Sport. Presenti al tavolo il direttore generale dei rossoblu Andrea Gianni e il presidente Franco Fedeli mentre per il versante viale De Gasperi c’erano Pierluigi Tassotti, assessore allo Sport e il sindaco Pasqualino Piunti.

Il primo cittadino, sentito dopo l’incontro non si sbilancia ma assicura: “Il meeting è stato positivo e il rapporto fra noi e la società rossoblu è ottimo”. Ricorderete infatti che, dopo Samb-Cosenza, il patron non aveva avuto parole morbide verso la guida della città. Dopo oggi, forse, se c’era uno strappo è rientrato.

A quanto pare, però, il Comune durante il meeting avrebbe proposto alla società un’area precisa in cui sarebbe già presente una struttura sportiva. Top secret però ancora l’indicazione della zona su cui c’è ancora da fare uno studio di fattibilità.

