SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E il maltempo, come previsto, è arrivato nel pomeriggio del 22 giugno.

Entroterra e costa “unite” dalla pioggia e dai tuoni.

Ad Ascoli è arrivato il maltempo, 22 giugno

Piove ad Ascoli ma anche in Vallata e sulla costa.

Piove anche a Grottammare, 22 maggio

Arrivano le prime immagini di questa precipitazione.

Pioggia e maltempo sulla spiaggia di San Benedetto, 22 maggio

Al momento non sono segnalati particolari disagi, vi terremo in costante aggiornamento comunque.

Pioggia sul lungomare di San Benedetto, 22 giugno

L’estate 2018, quindi, presenta al momento qualche “capriccio”. Soliti problemi nella zona centrale della città e nell’area del Ballarin a causa di allagamenti, anche di particolare entità, con la presenza pure del fango.

Sottopasso di via Virgilio chiuso, 22 giugno

Chiuso al momento il sottopasso di via Virgilio a San Benedetto. Anche quello di via Monfalcone. Chiusa anche via Marsala, nei pressi dell’intersezione nord con Manzoni.

Sottopasso di via Monfalcone chiuso, 22 giugno

Tutta la zona nord, in particolare, presenta vari disagi, in particolare acqua e fango: piazza Garibaldi chiusa insieme a San Giovanni Battista. Chiuso il pontino lungo via Calatafimi.

Una macchina e un furgone sono rimaste bloccate nel sottopasso di via Virgilio: hanno provato a passare ugualmente nonostante il divieto di transito. I Vigili del Fuoco sono impegnati nel recupero, in ausilio la Polizia Municipale.

A Grottammare chiusi, per allagamento, i sottopassi di via Ballestra e quello di via Dante Alighieri. Situazione comunque sotto controllo. Allagamento in via 25 Aprile, un fiume d’acqua che non viene intercettato nelle caditoie. “Sarà una di quelle cose che dovrà essere affrontata strutturalmente poiché, insieme al Ciip, dobbiamo rifare tutta la condotta” afferma a Riviera Oggi il sindaco Enrico Piergallini.

Continua a piovere anche ad Ascoli ma non sono segnalati, al momento, particolari disagi. Pure nell’entroterra la situazione al momento non presenta particolari criticità salvo qualche allagamento in strada e scantinati. Ad Acquaviva è attivo il Centro Operativo Comunale, sul territorio presente il Gruppo Comunale di Protezione Civile ed i volontari del Radio Club Piceno

Il torrente Albula risulta ‘ingrossato’ a causa delle piogge come evidenziato nella foto.

Torrente Albula durante il maltempo, 22 giugno

Sanzionati i due conducenti della macchina e del furgone rimasti bloccati nel sottopasso di via Virgilio. Avevano provato a passare ugualmente nonostante il divieto di transito e la chiusura dell’infrastruttura.

Segnalate alcune mareggiate in Riviera dovute naturalmente al maltempo.

Mareggiata a San Benedetto, 22 giugno

Prosegue il monitoraggio. Il problema dei sottopassi ha riguardato anche la costa Teramana con qualche segnalazione di allagamenti.

Sono quasi le 20 e la situazione, fortunatamente, sta tornado alla normalità. Riaperta via Calatafimi. Dal Comune affermano che sono caduti 31 millimetri dalle 16 alle 17 di oggi.

