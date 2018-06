SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E il maltempo, come previsto, è arrivato nel pomeriggio del 22 giugno.

Entroterra e costa “unite” dalla pioggia e dai tuoni.

Ad Ascoli è arrivato il maltempo, 22 giugno

Piove ad Ascoli ma anche in Vallata e sulla costa.

Piove anche a Grottammare, 22 maggio

Arrivano le prime immagini di questa precipitazione.

Pioggia e maltempo sulla spiaggia di San Benedetto, 22 maggio

Al momento non sono segnalati particolari disagi, vi terremo in costante aggiornamento comunque.

Pioggia sul lungomare di San Benedetto, 22 giugno

L’estate 2018, quindi, presenta al momento qualche “capriccio”. Soliti problemi nella zona centrale della città e nell’area del Ballarin a causa di allagamenti con la presenza anche di fango.

Chiuso al momento il sottopasso di via Virgilio a San Benedetto. Anche quello di via Monfalcone. Chiusa anche via Marsala, nei pressi dell’intersezione nord con Manzoni.

Tutta la zona nord presenta vari disagi, in particolare acqua e fango: piazza Garibaldi chiusa insieme a San Giovanni Battista. Chiuso il pontino lungo via Calatafimi.

Una macchina e un autocarro bloccate nel sottopasso di via Virgilio: sono volute passare nonostante il divieto di transito, i Vigili del Fuoco sono impegnati nel recupero, in ausilio la Polizia Municipale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 115 volte, 499 oggi)