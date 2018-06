SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ una questione di ore e si saprà il nuovo mister della Samb per la stagione 2018-2019. In mattinata c’è stato l’incontro con Giuseppe Magi, ex mister di Gubbio e Maceratese, lo scorso anno a Bassano. L’incontro sembra essere andato molto bene e la società si è presa qualche ora per dare la risposta definitiva all’allenatore pesarese.

Potremmo già parlare di fumata bianca con Magi ma c’è da aspettare il secondo appuntamento del pomeriggio, quello con Luca D’Angelo, reduce da una buonissima stagione a Caserta (7° posto). Dunque una volata Pesaro-Pescara (D’Angelo, pescarese, è atteso a San Benedetto dall’Abruzzo) per la nuova panchina rossoblu.

