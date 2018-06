In un clima sereno, ospiti del Centro, dipendenti e rappresentanti dell’Amministrazione hanno trascorso un pomeriggio in allegria, complici anche le ottime frittelle preparate dalle cuoche della Cooperativa Picena

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 21 giugno i nonni del Centro sociale per la terza età “Primavera” hanno festeggiato, sotto un indispensabile gazebo, l’arrivo dell’estate. In un clima sereno, ospiti del Centro, dipendenti e rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno trascorso un pomeriggio in allegria, complici anche le ottime frittelle preparate dalle cuoche della Cooperativa Picena che ha in gestione i servizi del Centro.

A portare il saluto del Comune è stata l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni, secondo la quale “questi momenti rafforzano il senso di comunità che è la caratteristica del Primavera. Questo senso di comunità secondo noi è un valore aggiunto della struttura di via Piemonte e, anche grazie al lavoro del personale, ne beneficia visibilmente la qualità della vita degli ospiti”.

