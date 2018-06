MARTINSICURO – E’ stato aperto ufficialmente nel weekend, non appena sono stati ultimati i collaudi e la messa in sicurezza, il parco sul mare realizzato a Martinsicuro nell’intersezione tra il Lungomare Europa e Via G. Leopardi. Il Comune truentino ha provveduto a sistemare piante, arredi e giochi con la struttura che sarà affidata in gestione al Comitato di quartiere “S. Lucia” attraverso il cosiddetto “patto di collaborazione”.

“Siamo convinti che questo parco diventerà un punto di ritrovo importante per tutte le famiglie e bambini che abitano nella zona oltreché per i turisti” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani, ed il Consigliere delegato ai rapporti con i quartieri, Umberto Tassoni. “Ora valuteremo, assieme al Comitato di quartiere, come intitolare questa splendida struttura”.

“Da parte nostra proporremo “Parco L’Infinito”, riprendendo la famosa poesia di Giacomo Leopardi, in onore della via nella quale è situato.“L’infinito” è infatti un’opera che parla di natura e di mare, una delle più famose del poeta di Recanati e potrebbe essere una splendida attribuzione anche per caratterizzare questo parco sul mare” conclude il Consigliere, Umberto Tassoni.

