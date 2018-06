SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Era il 1973 e prenotammo le nostre vacanze estive a Rimini. Appena arrivati, trovammo albergo e spiaggia strapieni. Non scaricammo neanche le valigie e, senza prenotare, ci dirigemmo verso sud. Casualmente ci fermammo a Porto d’Ascoli e scegliemmo senza pensarci troppo l’hotel Sunrise allora gestito dai fratelli Tavoletti. Ci siamo tornati per oltre 30 anni”.

Così raccontano il loro primo incontro con la città i coniugi svizzeri Hans Rudolf Burri e Verena Herzog che da 45 anni partono da Thun dove vivono per le loro vacanze a San Benedetto. Da qualche anno alloggiano al residence Diamante, ma sulla località non hanno mai più avuto dubbi. Le due figlie Natalie e Corinne, che hanno regalato loro quattro nipoti, hanno tanti amici in Italia e spesso vengono a San Benedetto insieme ai genitori per qualche giorno di relax.

Il sindaco Pasqualino Piunti stamane, 22 giugno, li ha ricevuti in Municipio per consegnare loro, oltre al libro e fotografie della città, una pergamena come segno di ringraziamento per la loro fedeltà.

Fuori programma, c’è stato un incontro a sorpresa proprio nell’ufficio del Sindaco con gli amici italiani conosciuti nei decenni che non hanno voluto mancare a questo appuntamento.

