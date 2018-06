Scontro fra mezzi. Una persona, a bordo di uno scooter, è stata portata in ospedale per le cure mediche tramite ambulanza. Circolazione rallentata ma non bloccata

GROTTAMMARE – Sinistro nel tardo pomeriggio del 21 giugno.

A Grottammare, sulla Statale 16 nei pressi della area Fornace e del Ponte Tesino, scontro fra mezzi per cause in fase di accertamento. Una persona, a bordo di uno scooter, è stata portata in ospedale per le cure mediche tramite ambulanza.

Sul luogo Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco per rilievi e ulteriori soccorsi. Circolazione rallentata ma non bloccata.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 221 volte, 221 oggi)