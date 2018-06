SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 21 giugno.

Intorno alle 18 a San Benedetto, nei pressi della Capitaneria di Porto in viale Marinai d’Italia, si è verificato un incidente fra auto e bici.

Il ciclista, un uomo, è stato portato in ospedale per le cure mediche tramite ambulanza. La Polizia Municipale sta compiendo i rilievi per accertare la dinamica.

Scontro fra mezzi pure a Grottammare: soccorsa sulla Statale 16, poco prima del ponte Tesino, una persona che era bordo di uno scooter. Sul posto personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine.

