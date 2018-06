SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’alba del 21 giugno si è svolto nella Riserva Naturale Sentina un importante evento nell’ambito del programma estivo 2018.

Si è trattato di un concerto per salutare il sorgere del sole nel Solstizio d’estate, svoltosi sulla battigia dell’area protetta di fronte all’edificio storico “Torre sul Porto”. Il Maestro Sergio Capoferri (Fisarmonica) e il Maestro Alessio Giuliani (Violino) hanno interpretato brani del periodo Classico e primo Romantico, creando una meravigliosa atmosfera nel momento esatto in cui il sole sorgeva all’orizzonte, nel primo giorno d’estate.

Grande l’emozione per gli oltre 200 partecipanti giunti principalmente a piedi e in bicicletta per assistere al concerto. Il prossimo evento del programma si svolgerà domenica primo luglio alle ore 16 presso la “fattoria Ferri” e consisterà nella rievocazione delle tecniche di mietutura antica del grano con strumenti dell’epoca.

L’evento è organizzato dall’Associazione Sentina in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina di Ripatransone.

