Per tutto il mese di luglio, allo stadio Tommolini, spazio al calcio e al calcio a5 per ragazzi dai 5 ai 14 anni che saranno seguiti da istruttori figc. L’iniziativa è stata organizzata dall’asd Martinsicuro e dallo Sporting Martinsicuro

MARTINSICURO – Un mese di camp per giocare, divertendosi, a calcio e calcio a 5. E’ l’iniziativa, organizzata dall’asd Martinsicuro e dallo Sporting Martinsicuro, che vedrà tanti ragazzi impegnati in attività sportive per tutto il mese di luglio sul terreno del comunale Alberto Tommolini di Martinsicuro. Le iscrizioni, riservate a ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni, si potranno effettuare presso la tabaccheria Tommolini di via Roma 69 e il costo è di 35 euro. I ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati Figc.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 51 volte, 51 oggi)