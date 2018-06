PORTO SANT’ELPIDIO – Appuntamento musicale.

Sarà Eugenio Finardi, venerdì 6 luglio, il super ospite che inaugurerà il nuovo ed originale format del Centro Commerciale Auchan di Porto Sant’Elpidio.

Nel piazzale antistante il Centro Commerciale il popolarissimo cantante si esibirà con il suo nuovo show “Finardimente” uno spettacolo tra musica e parole dove il cantautore cercherà di svelare la sua verità̀ dietro ogni forma di rappresentazione artistica con un racconto sincero e sfacciato delle emozioni di intere generazioni e ovviamente la sua musica.

“Sempre più spesso – ​dichiara Finardi – quando le persone mi aspettano per un saluto a fine concerto, mi ringraziano per ciò che ho rappresentato nelle loro vite. Da ragazzo questa cosa mi inorgogliva, adesso invece sento principalmente gratitudine e rispondo che sono io a ringraziare loro perché è attraverso la loro percezione che sono diventato la persona che sono”.

Finardi darà libero sfogo alle sue doti di affabulatore per accompagnare il pubblico in un percorso di racconti e considerazioni che toccheranno temi universali ma anche aneddoti intimi, generando un’ampia tavolozza di emozioni, dalle risate alla commozione.

In scaletta, insieme ai brani fondamentali della sua lunga carriera, anche alcune chicche mai eseguite dal vivo, che ciononostante sono diventate nel tempo dei classici, come “Il Vecchio Sul Ponte” e “I Fiori del Maggio”.

La Rassegna nasce da un’intuizione della Direttrice del Centro Commerciale Auchan di Porto S’Elpidio, Lina La Gioia, e prevede altri straordinari appuntamenti musicali sotto le stelle: venerdì 13 luglio la Cover Band ufficiale di Renato Zero, Pianeta Zero e venerdì 20 luglio la Cover Band di Lucio Battisti.

“La musica suscita sempre forti emozioni – dichiara Lina La Gioia – e l’obiettivo di questa Rassegna è proprio quello di regalare momenti unici attraverso la musica e le parole dei Cantautori più importanti della nostra cultura. La Rassegna arricchisce il nutrito calendario di eventi organizzati per far vivere il Centro Commerciale come luogo non solo di acquisti ma anche di esperienze conviviali”.

Appuntamento venerdì 6 luglio alle ore 21 nel piazzale antistante il Centro Commerciale Auchan di Porto Sant’Elpidio. Per l’occasione tutte le attività di ristorazione saranno aperte fino alla fine del concerto. L’ingresso è gratuito.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)